Blind zijn in tijden van corona: "Heel moeilijk begeleiding of gepaste zorg te geven" 

In het centrum Ganspoel in Huldenberg is het roeien met de riemen die men heeft. Want met de coronamaatregelen is het helemaal niet makkelijk voor zowel mensen met een visuele beperking, als voor de medewerkers: “Iemand die zichzelf kan verplaatsen met een witte stok ziet ook niet wanneer hij of zij te dicht bij iemand anders loopt. Dat is dus heel moeilijk om afstand te houden. Hier in het centrum ook. Blinden en slechtzienden willen alles vasthouden en voelen, ook de nabijheid van mensen is heel belangrijk.”