Birgitte Nyborg komt terug: Netflix blaast na 7 jaar nieuw leven in Deense fictiereeks "Borgen"

Net als in de eerste drie seizoenen - die bij ons op Canvas werden uitgezonden tussen 2010 en 2013 - zal de vierde reeks zich focussen op Birgitte Nyborg, gespeeld door Sidse Babett Knudsen. Zij is nu geen statsminister - oftewel: premier - meer, maar wel minister van Buitenlandse Zaken. Daarnaast zal er ook veel aandacht zijn voor het leven van Katrine Fønsmark, vertolkt door Birgitte Hjort Sørensen. Zij is opnieuw de journalistiek ingegaan en is hoofdredacteur van de nieuwsdienst van een tv-zender.