Brusselse exitstrategie voor woon-werkverkeer: 40 kilometer extra fietspaden

"Uit onderzoek blijkt dat veel pendelaars in Brussel, het openbaar vervoer het liefst willen ruilen voor de fiets, mits voldoende infrastructuur. Wij gaan in op die vraag en plannen per direct maar liefst 40 km extra fietspad in de hoofdstad, en we roepen Brusselaars op de fiets te nemen", licht de Groen-minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt toe.