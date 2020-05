Brusselse handelaars maken zich klaar voor heropening: "Grote verantwoordelijkheid bij consument"

Daarnaast moeten klanten ook flexibeler worden in de toekomst, vindt hij. “Mensen moeten bekijken of het wel nodig is om per se op zaterdag te winkelen. Of ze kunnen wat later of vroeger vertrekken. Misschien kunnen winkels hun openingsuren wat aanpassen. Of klanten kunnen ook op andere plekken shoppen. Bovendien zal het niet alleen aanschuiven zijn in de straat, maar ook in de winkels zelf. Zij zijn onderheven aan een aantal maatregels. Maximum één klant per tien vierkante meter. Het zijn niet alleen de straten die een beperkte capaciteit hebben. Ook de winkels. Het zijn vooral die wachtrijen die georganiseerd moeten worden.

Maar ook de lokale overheden moeten zich voorbereiden op de heropening, vervolgt Van Assche: “De Stad Brussel zal de situatie goed moeten analyseren en bijsturen waar nodig. Maar er blijft een grote verantwoordelijkheid bij de consument. De overheid kan maatregelen nemen, maar de klant moet die dan ook respecteren.”