Een andere beslissing die wrevel opwekt in Moskou is de verwijdering van een monument in het Zesde District in Praag, waar Kolar districtsburgemeester is. Het standbeeld van Sovjet-maarschalk Ivan Stepanovitsj Konev, werd begin deze maand gedemonteerd. Troepen onder leiding van Konev bevrijdden Praag van de Nazi-bezetting in juni 1945.