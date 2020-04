"Hier is plaats voor vier leerlingen", coronamaatregelen zijn ook voor containerklassen een uitdaging

Scholen bereiden zich op dit moment volop voor om de deuren binnen twee weken opnieuw te openen. Er zijn strikte coronamaatregelen die ze moeten volgen, zoals vier vierkante meter oppervlakte per leerling en maximaal acht leerlingen per leerkracht. Een probleem zo blijkt voor basisschool Arkades in Herentals, waar de klaslokalen containers zijn. Sander Gillis ging er een kijkje nemen in "Vandaag".