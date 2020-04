Coronaboete? Vanaf nu kan ze betaald worden met een QR-code

Hoe zal dat in zijn werk gaan? "De overtreder krijgt thuis een brief, waarin gemeld wordt dat het parket hem of haar wil vervolgen, en dat hij of zij een proces kan vermijden door een minnelijke schikking te betalen. Dat was altijd ook al zo. Maar vroeger moest de overtreder contact opnemen met het parket, en allerlei administratie in orde brengen. Nu zal de overtreder naar de website uwboete.be kunnen gaan en daar alles afhandelen, of dat doen via een QR-code met de smartphone. Dat is een bijzonder laagdrempelig en gebruiksvriendelijk systeem."