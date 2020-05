Drummer van Triggerfinger spoort mensen aan om doktersbezoek niet uit te stellen

Goossens woont zelf in Heusden-Zolder. Ook in zijn omgeving is er iemand die niet naar het ziekenhuis durfde te gaan, hoewel hij iets aan zijn hart had. "Hij dacht dat hij daar besmet zou raken met het coronavirus", vertelt Goossens. "Achteraf bleek het om een hartkwaal te gaan die nadien nog erger is geworden. Het is dus wel belangrijk dat mensen beseffen dat ze naar de huisarts moeten bellen als ze iets voelen. Die kan je dan doorverwijzen naar het ziekenhuis, als dat nodig is." Volgens Goossens zijn de ziekenhuizen, ondanks het coronavirus, de plaatsen waar je het meest veilig bent.