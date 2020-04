Duiven mogen vanaf vandaag weer uit hun kot (en dat zou wel eens tot chaos kunnen leiden)

Wim heeft zelf 24 duiven die opgeleerd zouden moeten worden. "Als duiven ongeveer 100 dagen oud zijn, is het belangrijk dat ze door dat leerproces kunnen gaan. Dan steken we ze in een hokje in de auto, rijden we een paar kilometer van huis weg, en laten ze dan los. En dan hopen we dat ze de weg weer terugvinden", zegt duivenliefhebber Wim Coel. Omdat dat geen essentiële verplaatsing is, mocht dat voorlopig even niet.

Vanaf vandaag is dat dus weer toegelaten. Goed nieuws, zou je denken. Maar Coel maakt zich toch een beetje zorgen: "Als iedereen zijn duiven tegelijkertijd loslaat, kan dat wel eens voor problemen zorgen. Zeker als ze boven een hok komen van een andere duivenmelker terechtkomen, kan het wel eens zijn dat ze daar bij hun duivenvriendjes blijven en niet meer naar huis komen. Soms krijg je dan wel een telefoon van iemand die laat weten dat je duif bij hen zit", zegt Coel.