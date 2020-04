Federale ombudsman behandelde vorig jaar 13 procent meer klachten

"Het is de rol van een ombudsman om het vertrouwen te herstellen", zegt Herman nog. "We merken dat transparantie veel klachten kan voorkomen."



Ook de digitalisering is een bron van ongenoegen. Bugs en informaticaproblemen leiden tot ergernis en veel burgers vinden dat de overheidsdiensten de gevolgen daarvan onderschatten. De digitalisering van de publieke dienstverlening vergroot ook de ongelijkheden tussen burgers, want niet iedereen beschikt over de nodige apparatuur, inzichten en middelen om digitaal te werken. "We vragen de overheid bijzondere aandacht voor mensen die om verschillende redenen kwetsbaar kunnen zijn, zoals personen met een handicap, personen die in armoede leven, ouderen, alleenstaande ouders, laaggeschoolden, …", zegt Herman nog.

Maar hij ziet ook verbetering, onder meer bij Financiën. "Daar is echt een positieve wil om dingen te wijzigen die rechtstreeks ten goede komen van de burger", aldus Herman.