Fietser wordt koning in Tongerse binnenstad

Het stadsbestuur van Tongeren heeft ervoor gekozen om de hele binnenstad om te vormen tot fietszone. "We hebben dat gedaan omdat de historische binnenstad zich niet leent tot de aanleg van brede fietspaden", zegt schepen van mobiliteit Patrick Jans.

Alle 53 straten binnen de wallen worden dus omgevormd tot fietsstraten. Auto's mogen er ook nog rijden, maar je mag als autobestuurder niet sneller rijden dan 30 km per uur en je mag fietsers niet inhalen. De negen toegangen van aan de ring naar de binnenstad krijgen een rood vlak of een fietssymbool. Schepen van mobiliteit Patrick Jans: "Op deze manier willen we zorgen voor meer veiligheid en comfort voor de fietser, en in de binnenstad een gezonder klimaat en een betere leefbaarheid creëren."