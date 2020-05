Gemeente Schelle deelt papieren mondmaskers uit in afwachting van katoenen

In Schelle zal er in elke brievenbus tegen vanavond een pakketje zitten met twee papieren mondmaskers per bewoner. Die wegwerpmaskers deelt de gemeente uit in afwachting van de katoenen maskers die iedereen beloofd zijn. Schoten deelt er ook uit, maar alleen aan mensen die met het openbaar vervoer gaan werken, waar het vanaf maandag verplicht wordt.