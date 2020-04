Gent pakt daklozenprobleem aan en start met grote telling

“Als men ons vandaag vraagt hoeveel mensen dakloos zijn in Gent en waarom ze dakloos zijn, dan kunnen we daar geen antwoord op geven”, zegt schepen Rudy Coddens. “Om goed beleid te kunnen voeren, moeten we weten hoeveel er zijn en wat hun achtergrond is. Daarom gaan we een daklozentelling doen.”

De telling komt er in november, de stad krijgt daarvoor hulp van verschillende partners. “Het is moeilijk om dakloze mensen te vinden, daarom werken we samen met instanties die dichter bij hen staan zoals het CAW, het OCMW, Huize Triest en de nachtopvang.”