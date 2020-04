Aantal slachtoffers Covid-19 in Brazilië loopt op tijdens politieke impasse 

Daarmee telt Brazilië nu ook meer dodelijke slachtoffers dan China, het land waar het virus het eerst uitbrak. Er zijn zo’n 72.000 besmettingen op een bevolking van 210 miljoen inwoners. Volgens experts ligt het aantal echte slachtoffers in China wel hoger dan officiële cijfers weergeven.



De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is omstreden omdat hij zegt dat het coronavirus niet meer dan “een griepje” is. Hij weigert zelf beschermingsmaatregelen te nemen. Hij liep mee in een anti-lockdown betoging en geeft ook iedereen nog een hand.