Greyson Chance, 10 jaar na "Paparazzi": "Ergens voel ik schaamte, maar tegelijkertijd ben ik trots"

"Ik was erg ontevreden over de muziek die ik schreef. Vele dingen die ik op papier zette waren ronduit ‘shit’. Er gebeurde dan ook niets opvallends in mijn carrière. Echt niets gebeurde er. Ik had het gevoel dat ik allerlei dingen neerschreef om mijn carrière alsnog te redden. Maar dat was geen goed uitgangspunt." (GoldenPlec, december 2019)

"Het is niet dat ik spijt heb van die periode. Maar als ik de beelden terugzie, dan voel ik me toch enigszins beschaamd. Eigenlijk wil ik dat liever negeren. Omdat ik vind dat ik als artiest beter ben dan wat ik toen toonde. Maar tegelijkertijd heb ik geleerd die periode te aanvaarden en trots te zijn op het kind dat ik toen was. Want er gebeurde op korte termijn zoveel met mij, dat het makkelijk ook verkeerd had kunnen aflopen. Maar ik ben die periode goed doorgekomen, denk ik nu." (Yahoo Movies, februari 2020)