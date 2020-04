Belgische economie krimpt in eerste kwartaal met 3,9 procent, raamt Nationale Bank

Opvallend is dat de Nationale Bank nu meteen ook op sectorniveau cijfers geeft: de bouw zou met een krimp van 6,6 procent nog zwaarder getroffen zijn dan de industrie (-3,5 procent) en de diensten (-3,6 procent) in vergelijking met het vorige kwartaal. En dat terwijl in de bouw kon worden doorgewerkt als de afstandsregels werden nageleefd.



Vergelijken we de totaalcijfers met het eerste kwartaal van 2019, dan daalt het bruto binnenlands product met 2,8 procent. Deze grafiek toont hoe uitzonderlijk dat is.