Ook dit is een gevolg van corona: interesse voor het opruimen van zwerfvuil neemt sterk toe

Bij IMOG, de intergemeentelijke afvalverwerkingsmaatschappij voor Zuid-West-Vlaanderen, is het aantal Mooimakers sinds het begin van de coronacrisis met ruim een derde toegenomen.

IMOG heeft 385 trouwe Mooimakers, maar heeft er intussen al 100 nieuwe geregistreerd. Ze kregen allemaal een pakketje met de post toegestuurd, zegt Koen Delie van IMOG: "We merken nu in tijden van corona dat er veel mensen gedwongen thuis zijn, dat ze die tijd ook nuttig willen invullen en tijdens hun wandelingen ook zwerfvuil willen rapen. We hebben de voorbije weken meer dan honderd aanvragen gekregen. Ook de vraag naar materiaal, handschoenen en zakken is groot. We bezorgen die zaken dan ook graag met de post. Want alle beetjes helpen. Samen kunnen we het zwerfvuil aanpakken."