En dus is het Desiree Burch die momenteel als ‘ster’ van het programma wordt omschreven. Burch verhuisde in 2015 van New York naar Londen ("Omdat ik verliefd was."), is stand-upcomedian van beroep, maar oefende ook enige tijd de job van SM-meesteres uit ("Ik werd betaald om mannen te slaan zoals iedere vrouw dat zou willen doen. Zo had ik de mogelijkheid om op een propere manier wat geld bij te verdienen. Ach, ik rolde gewoon mijn mouwen op en deed wat van mij verwacht werd, waardoor ik veel over mannen geleerd heb."). Ze studeerde theaterwetenschappen en werkte mee aan programma’s op onder meer tv-zender Comedy Central. En nu is er dus "Too hot to handle".

Desiree Burch: "Ik kijk zoals de kijkers thuis en denk: "Herpak jullie, er is veel geld te winnen. Blijf toch gewoonweg van elkaar af." Dat ze een boek lezen, of even gaan zwemmen. Verdorie toch. Ik probeer ook in de schoenen van de kandidaten te staan en probeer te begrijpen dat ze doen wat ze doen. Ik ben ook ooit 20 geweest. Maar dan denk ik al snel: "Doe toch wat meer jullie best!"" (Vulture, april 2020)