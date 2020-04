Steunbetuigingen voor homo’s in Marokko na ongewilde outing op sociale media

Op het internet verschijnen meer en meer steunbetuigingen voor homo's in Marokko. De afgelopen dagen zijn op Facebook tientallen foto's met informatie geplaatst van Marokkaanse homo's die zich nog niet geout hadden. Homoseksualiteit is strafbaar in Marokko en kan tot opsluiting leiden. Heel wat mensen werken nu samen om de gelekte informatie aan Facebook te rapporteren en offline te halen.