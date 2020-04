Hoofd preventie kerncentrale Doel over televisieserie "Chernobyl": "Vol verbazing over wat daar allemaal kon gebeuren"

"Je kijkt vol verbazing naar wat daar allemaal is misgelopen", zegt Jurgen Gillis over de televisieserie Chernobyl. Hij is hoofd van de preventiedienst van de kerncentrale in Doel. Vanavond kan je op Canvas naar de laatste aflevering kijken van de bejubelde serie over de kernramp in 1986. "Het staat met stip genoteerd voor vanavond!"