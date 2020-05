Koppel uit Bilzen ruilt brasserie tijdelijk in voor tuinbouwbedrijf: "Ik had totaal geen feeling met bloemen of planten"

Het ziet ernaar uit dat de horeca als allerlaatste sector weer open zal kunnen gaan. Maar niet iedereen blijft werkloos thuiszitten. Sylvie Peters en Davy Slechten uit Bilzen konden tijdelijk aan de slag in een tuinbouwbedrijf. "Dat is een bedrijf van familie van mijn man", vertelt Peters. "Zij hadden handen tekort en vroegen ons of we konden bijspringen."