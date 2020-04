Hulp bij invullen van belastingaangifte gebeurt dit jaar telefonisch: zo gaat het in zijn werk

90.000 mensen krijgen een telefoontje van de belastingdienst

De Federale Overheidsdienst Financiën belt iedereen op die vorig jaar naar het belastingkantoor of de gemeente is geweest om zijn belastingbrief te laten invullen, én van wie de belastingdienst het telefoonnummer heeft. Dat zijn bijna 90.000 mensen. De FOD Financiën schakelt daarvoor 1.500 medewerkers in die al van maandag 20 april mensen aan het opbellen zijn. Ze hopen dat die mensen tegen mei allemaal opgebeld zullen zijn.

Tijdens het telefoongesprek wordt een afspraak gemaakt waarop een belastingexpert je zal bellen om je te helpen bij het invullen van je aangifte. Je zal dus perfect weten wanneer de expert je zal bellen, zodat je alle nodige documenten kan klaarleggen. Aangezien je een afspraak hebt, zal je niet minutenlang naar een wachtmuziekje moeten luisteren. En telefoonkosten heb je ook niet, want de expert belt je zelf op.

Die 90.000 mensen zijn maar een klein deeltje van zij die elk jaar hulp vragen tijdens zo'n zitdag. Vorig jaar nog heeft de belastingdienst maar liefst 620.000 mensen geholpen.

Zelf bellen

De mensen die vorig jaar niet naar zo'n zitdag zijn geweest, of van wie de belastingdienst het telefoonnummer niet geeft, gaan zelf kunnen bellen naar de belastingdienst om een afspraak te maken. Het telefoonnummer zal je vinden op de bruine enveloppe. Je belt naar dat nummer, en maakt een afspraak voor een dag en een uur waarop een expert jou terugbelt. Dat nummer is een zonaal nummer, dus geen betaalnummer. En gezien niet iedereen de bruine enveloppe op hetzelfde moment in de bus krijgt, verwacht de FOD Financiën geen lange wachttijden.

Let op voor oplichters!

Er zijn momenteel oplichters aan het werk die mensen opbellen en zich voordoen als iemand van de belastingdienst. Ze zeggen dat ze langs gaan komen om je te helpen bij het invullen van je brief, of ze vragen geld of je rekeningnummer. Dat doet de federale overheidsdienst Financiën NIET!

Tijdens het telefoongesprek wil de belastingdienst alleen een afspraak met je maken. Het enige wat ze vragen is je rijksregisternummer. Ze vragen geen geld, geen rekeningnummer, geen code... Ze spreken gewoon een dag en een uur met je af. En na het gesprek krijg je een sms met de bevestiging van je afspraak.