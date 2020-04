Bollywood-ster Irrfan Khan (53), bekend van "Slumdog millionaire" en "Life of Pi", overleden aan gevolgen van kanker

Khan was een grote naam in Bollywood, maar brak door voor het westerse publiek in de awardwinnende Brits-Indische film "The warrior" (2001) van Asif Kapadia. Zijn bekendste acteerprestatie voor het grote publiek is misschien wel die van politie-inspecteur in "Slumdog Millionaire" (2008), een film die hem en zijn medeacteurs de Screen Actors Guild Award for Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture opleverde.