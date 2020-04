Jongen (16) in levensgevaar na steekpartij centrum Antwerpen

Rond twintig over zes vanavond kreeg de politie de melding dat er iemand was neergestoken aan de De Keyserlei, hartje Antwerpen. De politie ging meteen met verschillende ploegen ter plaatse maar de verdachte was al weggevlucht, mogelijk met de trein. Aan andere politiezones werd gevraagd de stations in de gaten te houden waar de verdachte mogelijk kon afstappen.

Het slachtoffer is een jongeman van 16. Hij werd ter plaatse verzorgd maar is met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. "Waarschijnlijk is er een discussie uit de hand gelopen maar meer informatie hebben we nog niet", zei Wouter Bruyns van de lokale politie van Antwerpen.

De politie gaat de camerabeelden onderzoeken in de buurt van het Centraal Station. Een getuige kon ook een persoonsbeschrijving geven van de verdachte maar de politie wenst daarover geen verdere info te geven om het onderzoek niet in gevaar te brengen, alsnog Bruyns. De verdachte is nog spoorloos.