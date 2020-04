Meer meldingen van kindermisbruik: "We maken ons zorgen over wat er onder de radar kan gebeuren"

De federale politie kreeg de voorbije maand 30 procent meer meldingen binnen van kindermisbruik. Dat schrijft De Morgen. Ook Stop it Now!, de hulplijn voor pedofielen en pedoseksuelen, kreeg tijdens de lockdown meer oproepen binnen dan anders. "We maken ons zorgen over wat er nu onder de radar van politie en justitie kan gebeuren", zegt criminologe Minne De Boeck van Stop it Now!.