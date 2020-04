Wordt de Mechelsestraat in Leuven een eenrichtingsstraat voor voetgangers? 

Leuvense handelaars maken zich op voor 11 mei. Als de coronacijfers in ons land blijven dalen, mogen de winkels dan terug open. Maar wel met de garantie dat er zowel in de winkels als in de straten voldoende afstand gehouden kan worden. Een werkgroep van de stad Leuven onderzoekt nu wat er allemaal mogelijk is. "We zien dat er op dit moment al meer wandelaars en fietsers zijn in Leuven", vertelt schepen Geleyns. "Als daar ook nog eens mensen bijkomen die winkelen, moet we ervoor zorgen dat er voldoende plaats is voor iedereen. Daarom bekijken we bijvoorbeeld welke straten we autovrij kunnen maken. En of we eventueel ook een wandellus kunnen uitstippelen in de winkelstraten, die de mensen kunnen volgen."