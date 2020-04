KRC Genk maakt eigen mondmaskers: "Voor supporters die het voetbal missen"

"Met de spelers en de staf van KRC Genk gaat het, voorzover ik weet, wel goed", zegt Erik Gerits nog. "Ik heb toch geen berichten gekregen over mensen die ernstig ziek zijn. Maar we beseffen dat er intussen misschien wel al supporters overleden zijn. Dat betreuren we en we wensen hun familie veel sterkte. Ook de supporters die nog ziek zijn, wensen we van harte beterschap."