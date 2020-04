Voorstel kustburgemeesters: "Laat tweedeverblijvers opnieuw toe vanaf 18 mei"

Tijdens het overleg werd ook duidelijk dat er veel verschillende meningen zijn. "Dat is normaal", zegt Decaluwé. "Elke stad of gemeente aan de kust heeft nu eenmaal andere eigenschappen."

De burgemeester van Bredene, Steve Vandenberghe (SP.A) roept op om alle zomerevenementen te schrappen, ook de kleine. "Wij zullen onze politiediensten nodig hebben om de verplichte afstand te helpen bewaken op de stranden en in de drukke winkelstraten. Maar ook op de tram, die eigenlijk een evenement op zich is. Elke warme zomerdag langs de kust is eigenlijk 5 keer Tomorrowland. Onze politiediensten zullen geen tijd hebben om zich ook nog met evenementen bezig te houden. Bovendien hebben de mensen nood aan duidelijkheid. Wat mag wel en wat mag niet?"

Vandenberghe wil in Bredene 21 studenten inzetten als social-distancingteam, dat ook de redders zal ondersteunen. Dat zei hij vanmiddag in "Villa Politica".

Burgemeester Jean-Marie Dedecker van Middelkerke (Lijst Dedecker) vindt dat kleine evenementen wel moeten kunnen, met de nodige voorzorgen. "In Middelkerke gaan we wél voor sfeer en vertier zorgen. Niet met grote festivals, maar met kleinschalige initiatieven verspreid over al onze deelgemeenten. Er zijn genoeg mogelijkheden om het én veilig én aantrekkelijk te maken."