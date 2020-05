Marleen Cuppens van maalderij Evers in Zonhoven: "Brood bakken is de nieuwe coronatrend"

"In het begin van de coronacrisis dachten we dat de stijging in onze verkoop lag aan het hamsteren en de lege rekken in de supermarkt", zegt Marleen Cuppens van maalderij Evers. "Ondertussen hebben we begrepen dat mensen een nieuwe hobby hebben, nu ze niet van huis mogen. We zien veel nieuwe gezichten in de winkel. Mensen die voor het eerst zelf een brood bakken. Het is een trend die even voor de crisis begonnen is, en die nu een vlucht genomen heeft." Maalderij Evers speelt graag in op die trend. Zo geven ze recepten mee en geven ze graag raad aan beginnelingen.