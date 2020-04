Michel Verschueren over coronacrisis: "Voetballen met mondmaskers zonder publiek is absurd”

Hoewel Michel nierproblemen en darmkanker gehad heeft, maakt hij zich weinig zorgen over zijn gezondheid. “Ik denk nu vooral aan mijn familie en aan Anderlecht. De club zit nog diep in mijn hart en mijn hoofd. Nu is mijn zoon ermee bezig. Ik heb die moeilijkheden binnen de club nooit meegemaakt. Mijn zoon en ook Karel Van Eetvelt en Marc Coucke doen heel hard hun best voor Anderlecht. Ik moei me niet meer, maar ik volg het wel.”