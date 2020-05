Minder olievervuiling op Noordzee

De wetenschappelijke dienst BMM (Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee) van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen organiseert al enkele jaren toezichtsvluchten boven de Noordzee. Dat gebeurt in samenwerking met Defensie. Vorig jaar waren er bijna 250 vlieguren boven de Noordzee.

Een van de bedoelingen van de observatievluchten is toezicht op zeeverontreiniging. Vorig jaar werden 13 gevallen van verontreiniging door schepen waargenomen. Ward Van Roy helpt geregeld met die controles: "Elk jaar zien we op zee olielozingen van schepen. Dat mag uiteraard niet. Daarnaast worden soms ook chemicaliën geloosd. Sommige van die lozingen zijn wel toegelaten. Maar we onderzoeken toch altijd om welke stof het gaat en van welk schip het komt. Daarnaast doen wij ook veel controles op uitlaatgassen van schepen, om na te gaan of ze niet voor luchtvervuiling zorgen boven de Noordzee."

Uit de cijfers van BMM blijkt dat er de laatste 10 jaar veel minder olieverontreiniging op zee gebeurt. Mogelijke vervuilers weten dat er een kans is dat ze betrapt worden door het toezichtsvliegtuig. Er staan strenge straffen op olielozingen. "Het aantal verontreinigingen met andere schadelijke stoffen blijft wel nog een probleem", zegt de BMM nog.