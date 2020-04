Minister Weyts reageert op vraag van 17-jarige leerling naar meer duidelijkheid: "Scholen beslissen zelf over examens"

Bij Stubru belden ze Amir op én minister Weyts. De 17-jarige student zetten zijn pleidooi nog extra kracht bij door aandacht te vragen voor de zwakkeren, bijvoorbeeld jongeren in een moeilijke thuissituatie of jongeren met een beperking.



Minister Weyts antwoordde dat jongeren die het moeilijk hebben sowieso, bij de heropening van de scholen vanaf 15 mei, een plaats zullen krijgen. Over de examens kon hij minder duidelijkheid scheppen, want daar geldt "vrijheid van onderwijs".



"De scholen beslissen daar autonoom over. Dat was zo voor de coronacrisis en dat blijft zo", legde de minister uit. "Laten we de tijd die ons nog rest maximaal spenderen aan leren en minder aan evalueren. Als scholen examens organiseren, concentreren ze die het best in de laatste week van juni. Delibereren zou dan mogelijk zijn tot 7 juli."



Amir nam duidelijk geen vrede met het antwoord van de minister en vroeg zich luidop af waarom in Vlaanderen niet kan wat in Wallonië en Nederland wel kan: de examens gewoon afschaffen.



