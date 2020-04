Mondmaskers zijn het nieuwe modegoud, hoe coronabescherming uitgroeit tot "fashion statement"

Mondmaskers of mondkapjes worden het ultieme mode-accessoire van 2020. Het stukje stof dook in het verleden al sporadisch op op de catwalk van grote modemerken of we zagen het op tv passeren tegen smog in Aziatische landen. De afgelopen maanden en weken werden mondmaskers onlosmakelijk verbonden met corona en binnenkort zijn ze niet meer uit ons straatbeeld weg te denken. Er is een gat in de markt en ontwerpers springen dankbaar in dat gat. Of hoe mondmaskers het nieuwe goud zijn en evolueren naar een zogenoemd "statement piece".