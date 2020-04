Na mondmaskers dreigt nu ook tekort aan haarkapjes

De algemene vraag naar chirurgische haarkapjes in ziekenhuizen is groot. Daarom kunnen ze voorlopig niet zo makkelijk meer bijbesteld worden. Het AZ Klina wil de voorraad chirurgische haarkapjes sparen. Daarom draagt het personeel op de COVID-afdelingen nu katoenen mutsen. "Er zijn heel wat verenigingen en vrijwilligers aan de slag gegaan. Ze hebben in totaal een 300-tal katoenen mutsen gemaakt. Die kunnen dan dagelijks gewassen en herbruikt worden", zegt Joanne De Roeck van het AZ Klina in Start Je Dag.

Op de COVID-afdelingen wordt zo'n haarkapje vooral gebruikt voor het comfort van het personeel, niet zozeer voor de hygiëne. In het operatiekwartier moeten ze wél een chirurgisch haarkapje dragen.