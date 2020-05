Ongeval met beerkar in Brecht: geen gewonden, weg lange tijd versperd  

Het ongeval gebeurde dinsdagavond aan de Hoogstraatsebaan in Sint-Leenaarts, bij Brecht. Een chauffeur van een tractor met beerkar had een stilstaande vrachtwagen te laat opgemerkt. Hij week uit naar links, botste op een auto uit de andere richting en kwam in de berm terecht.

De auto kwam gedeeltelijk onder de beerkar terecht die bij het ongeval gekanteld was. De bestuurster van de auto werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De ravage was groot en daardoor duurde het een tijd voor de weg opnieuw vrij was.