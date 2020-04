"Ook al heb je nu veel tijd en energie: laat de bermen met rust" zegt Milieufront Omer Wattez na klachten

Milieufront Omer Wattez zit in Oudenaarde, maar werkt in bijna 20 steden en gemeenten in het zuiden van Oost-Vlaanderen, en nog eens in een klein deel in West-Vlaanderen. De vereniging kreeg de jongste tijd een tiental mails binnen van wandelaars en fietsers. Die hebben het over mensen die bermen maaien en besproeien. "Dat is niet alleen verboden bij wet, maar is ook nefast voor milieu en mens", zegt Joost Elet van Milieufront Omer Wattez.