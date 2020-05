Op- en afrittencomplex langs de E40 in Aalter bijna klaar: “Files worden verleden tijd”

Vier jaar lang is er met man en macht gewerkt aan het op- en afrittencomplex langs de E40 in Aalter. “Maar de plannen bestaan al veel langer”, vertelt burgemeester Pieter de Crem (CD&V) bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. “In 1938 is er voor het eerst een dossier opgesteld over de ontwikkelingen rond een ‘autobaan’ in Aalter.” De officiële opening is pas voor 6 mei, maar vandaag wordt de laatste hand aan de werken gelegd. “We ronden de werken eindelijk af. De laatste gulden mijl, de laatste honderden meters, worden vandaag geasfalteerd. Dat is een heel belangrijke stap”, klinkt het.