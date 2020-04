Voormalige VRT - "man in Moskou" en schrijver Alexander Münninghoff (76) overleden

Alexander Münninghoff was ook reizend oorlogsverslaggever in onder meer Libanon en de Balkan. Hij zat op de eerste rij bij een groot aantal historische gebeurtenissen in de 20e eeuw, die ook diepe sporen trok door zijn eigen familiegeschiedenis. In 2014 schreef hij de familiekroniek "De stamhouder", een boek waarvoor hij bekroond werd met de Libris Geschiedenis Prijs en dat tientallen herdrukken kreeg. Er is een documentaire over gemaakt en het verhaal is ook verwerkt in een tv-serie. Het is dan ook een zeer bewogen, woelige en zelfs spannende familiegeschiedenis.