Twitter reageert: "Pas op, er kijken kinderen mee, en eenzame, heel eenzame huisvrouwen!"

In pyjama of een oud T-shirt, de haren nog in de war, de tanden niet gepoetst, de kruimels op het toetsenbord. Het maakt allemaal niet zoveel uit, nu de meesten van ons in deze tijden van quarantaine verplicht worden thuis te werken. Maar wanneer reporters dan toch vanuit hun huiskamer enige duiding bij de actualiteit moeten geven, is het opnieuw belangrijk er tiptop uit te zien. Will Reeve, reporter bij het Amerikaanse tv-programma "Good Morning America", had alvast ook zijn best gedaan. Alleen werd al snel duidelijk dat hij vergeten was een lange broek aan te doen. Dat ging op sociale media natuurlijk niet onopgemerkt voorbij.