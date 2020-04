Pentagon geeft officiële ufo-beelden vrij, maar wat zijn die "objecten" nu eigenlijk?

De beelden werden gemaakt tijdens testvluchten van marinepiloten in november 2004 en 2015. Ze waren sindsdien al gelekt in 2007 en 2017, en het Pentagon had ook bevestigd dat ze echt waren. Alleen waren ze nog niet officieel vrijgegeven, tot nu dus. Het Pentagon schrijft in een mededeling dat dit nu wel gebeurde "om elk misverstand of de beelden echt zijn of niet, weg te nemen".

Op de infraroodbeelden is een klein stipje te zien op een donkere tot grijze achtergrond. De piloten zijn laaiend enthousiast: "Waw, ik heb iets in het vizier!" en nog: "Kijk daar eens! Het roteert!" tot "Er is een hele vloot van!".