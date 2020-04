Problemen op Antwerpse ring na ladingverlies van slib in Kennedytunnel

De hinder door het ongeval is groot. Zo moest je woensdagochtend een halfuur aanschuiven op de Antwerpse ring vanaf Berchem. “De Liefkenshoektunnel werd daarom tijdelijk tolvrij gemaakt richting Gent”, zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. "Je kan best de omgeving van de Kennedytunnel vermijden. Op één rijstrook is er wel nog doorgang momenteel, maar ook daar is wat smurrie terechtgekomen. Mogelijk moet de brandweer die tijdens de opkuiswerken ook even afsluiten. Het opkuisen zal sowieso een hele tijd duren."

Verkeer over langere afstand van Hasselt naar Gent rijdt volgens het Verkeerscentrum beter om via Brussel. Vanuit Antwerpen naar Gent is de A12 en vervolgens de Temsebrug op de N16 een alternatief.