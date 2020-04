Professor Meyfroidt: "We zijn een beetje bang voor 4 mei, we kunnen heel snel weer in de problemen komen"

Professor intensieve zorg Geert Meyfroidt is "moe maar voldaan", nu de coronapiek in zijn UZ Leuven achter de rug is. Meyfroidt waarschuwt wel voor 4 mei. Dan gaan veel bedrijven weer open. "Als we ons niet houden aan de basisregels, kunnen we snel weer in de problemen komen", zei hij in "Vandaag" op Eén.