Protest tegen nieuwe woonwijk in Sint-Pieters-Leeuw: "Net zo leuk om laatste stukje natuur te zien als je thuiskomt"

De gemeente wil in een nieuwe verkaveling 30 woningen en 60 parkeerplaatsen bouwen. Maar dan moeten 30 bomen gekapt worden en verdwijnt het laatste stukje groen in Negenmanneke. Buurtbewoners hebben samen met een natuurvereniging hun bezwaren doorgegeven aan de gemeente. Maar ze vrezen dat die verkaveling er toch komt, zegt Nathalie De Vits van de bewonersgroep: "Het is het laatste stukje binnengebied waar wij in Negenmanneke eigenlijk nog bomen zien. Wij horen nog allerlei natuurgeluiden, terwijl wij zo dicht bij de ring wonen en er is niks leuker om thuis te komen en de natuur te zien, of dat nu winter, herfst, lente of zomer is, dat maakt niet uit."