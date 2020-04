Röntgenanalyse van voorwerpen uit oorlogsschip Hendrik VIII toont dat ze vakkundig gemaakt werden

De Mary Rose was een kraak, een groot zeewaardig zeilschip met drie of vier masten, en het was een van de eerste oorlogsschepen die de Engelse Tudor-koning Hendrik VIII bestelde na zijn troonsbestijging in 1509. Het schip werd in 1511 tewatergelaten en werd voor het eerst gebruikt in een gevecht in 1512.

De Mary Rose wordt vaak beschouwd als het favoriete oorlogsschip van Hendrik VIII en het zonk in de zeestraat de Solent tijdens een gevecht met een Franse invasievloot. De Mary Rose zonk naar de bodem, en raakte bedekt met slib. Dat beschermde het wrak en zijn inhoud gedurende honderden jaren, tot het deel van de May Rose dat bewaard was gebleven, in 1982 uit het slib werd gehaald.

Het wrak is nu ondergebracht in het Mary Rose Museum in Portsmouth, samen met duizenden van de in totaal 19.000 artefacten die eveneens bovengehaald werden. Veel van die objecten waren ook erg goed bewaard door de sliblagen en samen met het wrak vormen ze een opmerkelijke schat aan gegevens over de scheepsbouw en het leven aan boord van een oorlogsschip in de tijd van de Tudors.