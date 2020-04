Stad Brussel geeft alle inwoners herbruikbaar mondmasker

De maskers zijn, na afspraak, op te halen in het dichtstbijzijnde buurthuis. Voor de afhaling wordt slechts één persoon per gezin toegestaan. Die moet zich aanmelden met zijn of haar identiteitskaart.



De registratie zal doorgaan tot elke inwoner van Brussel-stad over zeker één mondmasker beschikt. Op termijn is het de bedoeling om elke Brusselaar van twee herbruikbare maskers te voorzien. In Brussel-stad wonen ongeveer 180.000 mensen.