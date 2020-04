Stadsdichter Seckou schrijft met 219 Antwerpenaren "Krachtveld", een bemoedigend gedicht in tijden van corona 

Seckou Ouologuem heeft met "Krachtveld" zijn eerste wapenfeit als nieuwe stadsdichter van Antwerpen klaar, en dat is meteen een schot in de roos. Ongeveer een maand geleden lanceerde de slamdichter een oproep aan alle Antwerpenaren om een bijdrage in te sturen voor een groots poëzieproject, en 219 stadsbewoners gingen daarop in.