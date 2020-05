Steeds meer boomkikkers in Maaseik

In 14 jaar tijd groeide de populatie van boomkikkers van amper 5 naar zo'n 2.000 roepende mannetjes. Momenteel kan het kenmerkende geluid van roepende boomkikkers al in 8 aangrenzende gemeenten en op meer dan 110 voortplantingslocaties worden gehoord. Ook in het gebied van De Wijers in Midden- en West-Limburg zitten de jongste jaren veel boomkikkers.