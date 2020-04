Steenrijke Noorse zakenman verdacht van moord op verdwenen echtgenote

Omdat speurwerk in binnen- en buitenland niets opleverde, lichtte de politie begin 2019 het publiek toch in, in de hoop dat zo de gouden tip zou binnenlopen. Maar dat gebeurde niet. Speurders zochten de omgeving af en dregden een vijver in de buurt van de woning, maar anderhalf jaar later is er van de vrouw nog steeds geen spoor. De ontvoerders lieten volgens een advocaat van de familie in de zomer van 2019 nog wel van zich horen, maar zonder echt bewijs dat de vrouw nog in leven was.