Bezitters van eigen strandcabines mogen die voorlopig nog niet gebruiken door coronavirus 

Er zijn 2 categorieën badkarhouders. De particulieren en de professionelen. De particulieren zijn mensen die een badkar hebben die ze alleen voor zichzelf gebruiken. De professionelen verhuren badkarren. De kustburgemeesters hebben gisteren tijdens hun conferentie een beslissing genomen over één categorie van badkarhouders.

De particulieren die een eigen badkar hebben en die willen gebruiken, zullen nog even geduld moeten oefenen, zegt Dirk De fauw, voorzitter van de kustburgemeesters: "De professionele uitbaters van cabines of constructies mogen die plaatsen op het strand, maar nog niet in uitbating gaan. De particulieren mogen die nog niet plaatsen, want de verleiding voor een particulier is te groot om bij mooi weer toch naar het strand te gaan. Onze afspraak is dat we terug samenkomen op 11 mei om de situatie te evalueren. Inmiddels kan er ook een reglement uitgewerkt worden, want het probleem is ook, die strandcabines staan dicht bij elkaar en eigenlijk zou het goed zijn dat er daar een vorm van afscheiding tussen de cabines kan worden gezet om het virus geen kans te geven."

Op 11 mei zitten de burgemeesters weer samen. Dan zal opnieuw bekeken worden of er een volgende stap kan gezet worden, al naargelang het virus zich minder voortzet of niet.