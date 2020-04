Student Tom Jaenen gaat helpen in lagere school: "Een mondmasker? Mimiek is te belangrijk tijdens lesgeven"

Vanaf 15 mei gaan de scholen gedeeltelijk opnieuw open. Alle hulp is welkom, dus worden daarvoor ook studenten van de lerarenopleiding ingeschakeld. Tom Jaenen is laatstejaars aan hogeschool UCLL en zal gaan helpen in de Vrije basisschool in Sint-Jan in Lommel. “Ik krijg 10 leerlingen onder mijn hoede om les aan te geven."